افتتاح ورشة استعادة التراث التاريخي والفني بالقاهرة الإسلامية

افتتح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان بيرجر، ورشة استعادة التراث التاريخي والفني بالقاهرة الإسلامية، والتي يسعي الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج (ILUCIDARE) لاستعادة المناطق التاريخية للمدن لصالح سكانها.وقال كريستيان بيرجر إن الاتحاد الأوربي لديه مشروعات لترميم التراث التاريخي في مصر، وذكر على سبيل المثال، افتتاح أعمال ترميم قلعة شالي في سيوة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مدينة الموتى وبعض المساجد.من جانبه، فقد هنأ سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كاسارس، القائمين على ورشة عمل القاهرة التاريخية للتجديد العمراني، وفي مقدتهم الصندوق الدولي للأثار بأسبانيا، والاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج (ILUCIDARE)، والشركاء المصريين على تضافر جهودهم للقيام بهذه المشروع الهام الرامي للحفاظ على التراث التاريخي للعاصمة المصرية.أما سفيرة البرتغال، مانويلا فرانكو، فقد قارنت هذا البرنامج ببرنامج (Revive) الذي يسعى لاستعادة المباني التاريخية في بلادها لأغراض السياحة.تستضيف هذه الورشة كلًا من وزارة الآثار والسياحة، والصندوق الدولي للأثار بأسبانيا. ويأتي هذا المشروع في وقت هام لإحياء القاهرة التاريخية بإعتبارها إحدى مواقع التراث العالمي. وتهدف الورشة إلى تنظيم دراسة دولية من أجل تعزيز الحوار بين المتخصصين والخبراء المصريين بالتراث والحفظ والصيانة، وممثلي القطاعيين العام والخاص للتعاون في التنشيط الإقتصادي والتأصيل الثقافي للقاهرة التاريخية.وتقام هذه الورشة بفضل تعاون الخبراء والمتخصيين المصريين بمجالات التراث والمحافظة والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى تعاون الجمعية اليابانية لتعزيز البحث العلمي. ويشارك في تنسيقها كلًا من بابلو لونجوريا، مدير صندوق الآثار العالمي بإسبانيا والدكتور علاء الحبشي رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية.يشارك الصندوق العالمي للآثار بمشروع ترميم تكية إبراهيم الجولشاني في القاهرة التاريخية، وسوف تقام ورشة عمل أخرى حول تقنيات الترميم في أواخر مايو المقبل.