سمير صبري يقترح عمل أسبوع لتسويق الفيلم المصري في إفريقيا خلال مهرجان الأقصر

أكد الفنان سمير صبري أهمية السينما الأفريقية، معربا عن سعادته بوجوده وتكريمه في الدورة العاشرة لمهرجان الأقصرللسينما الأفريقية تحت شعار "10 سنوات من الخيال" برئاسة السيناريت سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وأن هناك من تذكره بالتكريم وشعر أن مشواره الفني والإعلامي لم يذهب هباء.وأوضح أنه اقترح أن يقام خلال المهرجان أسبوع لتسويق الفيلم المصري في إفريقيا، ولقى اقتراحه قبول لدى رئيس ومدير المهرجان.وقال صبري - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المهرجان اليوم الأحد بمشاركة الفنان محمود حميدة، والمخرج مجدي أحمد علي، ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وضيوف المهرجان- إن المرة الأولى التي حضرت فيها المهرجان كانت خلال مشاركة فيلم بتوقيت القاهرة في عام2015 وهو أخر فيلم لصديقه الفنان الراحل نور الشريف، كما حضر دورة أخرى كان فيها تكريم الراحل جميل راتب، مؤكدا أن مهرجان الأقصر مهم جدا للسينما الأفريقية، وأنه شهد ميلاد وتطور المهرجان على مدار السنوات الماضية.وعن فكرة اتجاهه للإنتاج السينمائي، أوضح سمير صبري:" كنت أتمنى أن أمارس اختيار الموضوع ومكان التصوير وفريق العمل، كنت معجبا بالمنتج والمخرج أنور وجدي بأفلامه، وحاولت أن أقدم مثله في أفلام أجمع فيها عدد كبير من النجوم، ففكرت أن أنتج أفلاما حتى اختار مكان تصوير جديد، فالمنتج العادي يخاف أن يخوض ذلك، وفعلت ذلك في فيلم "جحيم تحت الماء".وعن عدم حصوله على أجر مقابل تقديم برنامج في الإذاعة، قال" الاذاعة صاحبة الفضل عليا، علمتني الكلام وكل شئ في الدنيا، فمن حقها في هذه الظروف الحالية أن لا أتقاضى منها أجرا، أقدم برنامجا منذ 5 سنوات على إذاعة الأغاني أحاول فيه أن أقدم تاريخ الفن، وسعيد جدا بالعمل في الإذاعة بدون أجر.من جانبه، قال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، أن سمير صبري من أهم الفنانين وله تأثير كبير على الجميع، وعليه بشكل خاص، مؤكدا أنه شرف للمهرجان تكريم قامة فنية كبيرة مثله.وبدوره، أضاف الفنان محمود حميدة:" أشاهد أفلام سمير صبري منذ زمن بعيد، وقد أضاف لنشاطه التمثيلي عنصري الغناء والإعلام، وكنت أتابعه وهو يتحدث في محافل عامة أو ندوات وغيرها، فأراه لا يصدرإلا البهجة، ومن المعروف عنه أنه تاريخ للسينما والغناء العربي وغير العربي، فهو يملك ثقافة واسعة جدا، أما على المستوى الشخصي فقد جعل حياتي مليئة بالبهجة والتفاؤل.كما أشار المخرج مجدي أحمد علي الذي قدم أخر فيلم للفنان سمير صبري:" من أهم أسباب حضوري مهرجان الأقصر هذا العام أن احضر تكريم سمير صبري، على الرغم من أن علاقتنا بدأت متاخرة جدا، ولكني لم أجد سمير يتكلم عن أحد إلا بمحبة وبهجة حتى وهو يتحدث عن أعداؤه، ولا يملك فكرة الغيرة بين الممثلين، ولديه درجة كبيرة من التسامح، وكان تأثيره كبير جدا علينا جميعا.