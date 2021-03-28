سفارة الهند بالقاهرة تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث قطاري سوهاج

أعربت سفارة الهند بالقاهرة عن تعازيها فى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج والذى وقع أمس الأول الجمعة.وعبرت السفارة - فى بيان صحفى اليوم الأحد- عن بالغ الأسى والحزن لوقوع "خسائر مأساوية في الأرواح نجمت عن تصادم قطارين في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر يوم 26 مارس 2021".كما توجهت، بالنيابة عن حكومة وشعب الهند، بالتعازى لعائلات للضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.