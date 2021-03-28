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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تستضيف بطولة مصر المفتوحة للروبوت 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 03:57 م
بطولة مصر المفتوحة
بطولة مصر المفتوحة للروبوت
طارق عتمان
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استضافت واحات السيليكون، المسؤولة عن إدارة مشروع المناطق التكنولوجية ممثلة عن مصر، بطولة مصر المفتوحة للروبوت 2021 بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب.

تتضمن البطولة عدة مسابقات تساهم في تنمية مهارات البرمجة الحديثة والتكنولوجيا والتفكير الإبداعي والتصميم الهندسي والقدرة على حل المشكلات من خلال منافسة ممتعة بين الأفرقة.

وتشمل هذه المسابقات:
• مسابقة "ابتكار" وهى مسابقة مفتوحة في مجال الروبوت لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية، يختار فيها الفريق مشكلة ذات بُعد عربي أو دولي، في مجالات الصناعة والزراعة والطب، حيث يقوم بتصميم روبوت لحل المشكلة أو التخفيف من أثارها

• مسابقة "تتبع الخط" وهي مسابقة للطلبة من سن تسع سنوات فما فوق، تهدف إلى تصميم وبرمجة روبوت ذاتي الحركة قادر على تتبع مسار محدد موجود على مضمار معد خصيصًا لتلك الغاية في أسرع وقت ممكن

• مسابقة "تحدى الكرات" وهي منافسة تستهدف الطلبة من سن 12 سنة وتكون بين فريقين، يقوم كل فريق بجمع أكبر عدد من الكرات ووضعها في المكان المخصص لها ضمن مدة زمنية محددة

• مسابقة "السومو" وهي مسابقة للطلبة من سن تسع سنوات فما فوق وتكون منافسة بين روبوتين بمواصفات محددة بحيث يسعى كل منهما إلى دفع الآخر خارج الحلبة الدائرية التي أعدت خصيصًا لهذه الغاية

• مسابقات "المبدعين الصغار" والتي تتكون من أربع مسابقات مختلفة للطلبة من سن ست إلى ثمان سنوات باستخدام روبوت Wedo2 حيث يقومون بعمل روبوتات تتخطى بعض التحديات مثل لعب مباراة كرة قدم وربحها

ويُذكر أن البطولة بدأ تنظيمها في مصر في عام 2017 تحت رعاية الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي. وتؤهل البطولة الفرق المشاركة بها للمشاركة في البطولة العربية السنوية المفتوحة للروبوت والتي تنعقد كل عام في إحدى الدول العربية.

يشارك في بطولة مصر المفتوحة للروبوت كل عام العديد من الأفارقة، وشارك العام الماضي 160 فريقًا على مستوى الجمهورية وما يقرب من 850 متسابقًا، تنافسوا من خلال عدة مسابقات أظهرت مدى وعي الشباب المصري ومواكبته للتطور التكنولوجي.

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