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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مراقبة تداول الأسمدة المستوردة لزيادة الإنتاج الزراعي

الأحد 28/مارس/2021 - 06:06 م
الدكتور علاء البابلي
الدكتور علاء البابلي
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور علاء البابلي، مدير معهد الأراضي والمياه بوزارة الزراعة، إنه تم فحص 326 مركبًا سماديًا واستكمال إجراءات تسجيل 143 كان للجنة الفنية للمخصبات الزراعية بعض الآراء الفنية لـ164 مركبًا سماديًا.

وأضاف «البابلي»، في تصريحات الأحد، أن اللجنة قامت برفض تسجيل مركبة، وأوصت اللجنة مخاطبة الشركات المنوطة بها لعمل التعديلات الفنية المطلوبة، كما قام المعهد من خلال الإدارة العامة للخدمات وتحسين الأراضي بالرقابة علي الأسمدة المحلية والمستوردة وتحديد مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية للاستخدام الآمن للأسمدة.

وأشار إلى أنه تمت مطابقة نحو 730 عينة سماد محلي ومستورد والقيام بـ٤٥ مأمورية، كما تم عمل تراخيص لـ10 مصانع أسمدة.

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