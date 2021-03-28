مراقبة تداول الأسمدة المستوردة لزيادة الإنتاج الزراعي

قال الدكتور علاء البابلي، مدير معهد الأراضي والمياه بوزارة الزراعة، إنه تم فحص 326 مركبًا سماديًا واستكمال إجراءات تسجيل 143 كان للجنة الفنية للمخصبات الزراعية بعض الآراء الفنية لـ164 مركبًا سماديًا.وأضاف «البابلي»، في تصريحات الأحد، أن اللجنة قامت برفض تسجيل مركبة، وأوصت اللجنة مخاطبة الشركات المنوطة بها لعمل التعديلات الفنية المطلوبة، كما قام المعهد من خلال الإدارة العامة للخدمات وتحسين الأراضي بالرقابة علي الأسمدة المحلية والمستوردة وتحديد مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية للاستخدام الآمن للأسمدة.وأشار إلى أنه تمت مطابقة نحو 730 عينة سماد محلي ومستورد والقيام بـ٤٥ مأمورية، كما تم عمل تراخيص لـ10 مصانع أسمدة.