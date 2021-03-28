«الوطنية للتكنولوجيا» تنظم ندوة لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة

تنظّم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع منصة فيسبوك ندوة بعنوان Boost with Facebook، الإثنين 29 مارس عبر الإنترنت.وتجمع الندوة متحدثين وخبراء من الجهتين للمناقشة والتدريب على كيفية استخدام منصة فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرص للأشخاص ذوي القدرات الخاصة لبدء أعمالهم التجارية وتسويقها عبر الإنترنت.ويتم التركيز خلال الندوة على أدوات الإتاحة لدمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة على منصة فيسبوك.الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة تأسست عام 2018، وهي هيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع.