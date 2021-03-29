تعليم إلكتروني.. رحلة مصر في رقمنة المدارس والجامعات

التعليم الجامعي ورحلة الرقمنة



التعليم قبل الجامعي ورحلة الرقمنة



لا يسير التعليم في العصر الحالي بشكله التقليدي في أغلب دول العالم فلم تعد للورقة والقلم أهمية كما كان بعدما تم استبدال أغلب أدوات التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي بأساليب تكنولوجية متطورة.كانت مصر إحدى الدول التي لديها محاولات كثيرة من أجل رقمنة التعليم واللحاق بركب التعليم الإلكتروني من خلال إدخال عناصر التكنولوجيا والرقمنة إلى المدارس والجامعات ما يدفعها للتقدم في مؤشر جودة التعليم.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك جهودًا عظيمة بذلت على جميع الأصعدة في إطار التحول الرقمي، وفق المخطط الاستراتيجى لرؤية مصر ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن الجامعة انشأت داتا سنتر لربط قطاعات الجامعة ببعضها.أوضح أن هناك رؤية للجامعة تتضمن تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بمختلف الكليات وتأهيلهم وذلك في إطار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسابق الزمن من أجل أن تصبح جامعة ذكية تدار إلكترونيًا.ولم يكن تحويل جامعة الأزهر إلى جامعة ذكية إلكترونية هو المحاولة الأولى لدخول التعليم العالم الرقمي واستخدام العناصر التكنولوجية به، إذ قامت الحكومة ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بعدد من الخطوات ترصدها "الدستور" في التقرير التالي.في فبراير الماضي، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن مشروع رقمنة التعليم ضمن أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا وكاملًا بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.وفي الوقت الحالي فإنه جار ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر خلال العام الجاري بتكلفة 4.7 مليار جنيه، و4 جامعات أهلية أخرى تشمل جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين وجامعة المنصورة الجديدة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.كما أن التعليم الجامعي سيدخل مرحلة الامتحانات الإلكترونية، إذ إنه جار تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في الجامعات الحكومية بتكلفة مليار جنيه وميكنة المستشفيات الجامعية بتكلفة 2 مليار جنيه.ويجرى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 73 مستشفى في 11 جامعة، والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وتسهيل الخدمات على المريض باستخدام التكنولوجيا.كما وأكد تورد حاليًا وزارة التعليم العالي أجهزة وبرامج لعدد 38 مركز اختبارات إلكترونية في 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر وتوريد وتركيب أجهزة وبرامج لمركز المعلومات الرئيسي والاحتياطي وتوريد البرامج الخاصة بالامتحانات وبنوك الأسئلة.إلى جانب إنشاء الحرم الجامعي الذكي، وسيتم تدريب تدريب فرق العمل بالجامعات الحكومية وإجراء الاختبارات الإلكترونية وجار إنشاء بنوك الأسئلة وتدريب أعضاء هيئة التدريس علي إعداد الأسئلة.قبل أن تدخل وزارة التعليم العصر الرقمي عمدت إلى زيادة المخصصات المالية لها خلال 2019 و2020، بنسبة 8٫4%، ليصل إجمالي المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل نحو 177.2 مليار جنيه في موازنة العام الذي قبله بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيهًا.ومن بعدها بدأت خطواتها نحو الرقمنة، حيث نشطت وفعلت أجهزة التابلت الموجودة فى مخازن الوزارة، وبدء استخدامها من خلال توزيعها على طلاب المرحلة الثانوية، لتكون بديلًا عن الكتاب المدرسي.واهتمت الوزارة باطلاق منصة بنك المعرفة للطلاب، وهي من أكبر المنصات التعليمية التي تتضمن المناهج بطريقة تفاعلية ورقمية، وأتاحت للطالب الدخول على منصة التعلم والاستفادة من المواد التفاعلية المختلفة والفيديوهات.كذلك سبقت التعليم في خطوة التصحيح الإلكتروني الذي بدأ منذ العام 2019، حيث يتم تصحيح الامتحانات إلكترونيًا داخل الإدارات التعليمية في المحافظات، إضافة إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.