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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لبنى عسل تعود لتقديم «الحياة اليوم» الليلة

الأحد 28/مارس/2021 - 04:57 م
لبنى عسل
لبنى عسل
محمد قدري
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تعود الإعلامية لبنى عسل لتقديم برنامجها "الحياة اليوم" على شبكة تليفزيون الحياة من جديد بعد غيابها الأسابيع الماضية.

وكانت لبنى عسل قد تغيبت عن تقديم برنامجها بسبب وفاة والدها المستشار عبد الفتاح عسل وتشييع جنازته بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وكان الإعلامي محمد مصطفى شردي هو من تولى تقديم الحلقات الماضية حتى حلقة أمس السبت حيث قدم الحلقات من السبت للخميس لعدة أسابيع.

ومن المقرر أن تقدم الليلة حلقة مختلفة من خلال تقديم تغطية خاصة لعدد من الأحداث الهامة بالإضافة إلى استضافة مجموعة من شباب العلماء المصريين الفائزين بميداليات بجينيف خلال الأيام الماضية.

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