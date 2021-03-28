جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

انعقد، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بحرم الجامعة الجديد مجلس جامعة دمياط، بجلسته رقم 157 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ومتمنين الشفاء العاجل لمصابي الحادث، كما أعرب عن استعداد الجامعة لتقديم جميع سبل الدعم إذا تطلب الأمر ذلك.كما وجه خالص الشكر والتقدير لمنسوبي الجامعة لما قدموه من جهود حثيثة أسهمت في إنهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح ملحوظ، ويخص بالذكر الكليات التي أعلنت عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما أعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد لأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة.وأكد على النواب وعمداء الكليات ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية بكل كليات الجامعة ووحداتها المختلفة خلال الفصل الدراسي الثاني.كما وجه نواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، بضرورة التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بمراعاة اللياقة العامة في صياغة أسئلة الامتحانات مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات جزء تربوي لا يتجزأ من الأعراف الجامعية الراقية المتعارف عليها لدى منسوبي الجامعة كافة.ووجه بالبدء في تفعيل مقترحات الجامعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت إشراف عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قد سبق وتم تقديم مقترحات الجامعة وكلياتها المختلفة للمساهمة في مبادرة "حياة كريمة" لجهات الاختصاص.