أيرلندا: لسنا على علم بأي خطط بريطانية لمشاركة لقاحات كورونا معنا

قالت الحكومة الأيرلندية اليوم الأحد، إنها ليست على علم بأي خطط بريطانية محددة لمشاركة لقاحات كوفيد-19 مع أيرلندا.وقال متحدث باسم الحكومة الأيرلندية -حسبما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية-: "أن المملكة المتحدة أشارت سابقًا إلى أنها بمجرد تحقيق مستوى عالٍ من تطعيم سكانها، ستنظر في مشاركة اللقاحات مع بلدان أخرى".وأضاف "لسنا على علم بأي خطط محددة لمشاركة اللقاحات مع أيرلندا في هذه المرحلة"، متابعا "تحافظ الحكومتان الأيرلندية والبريطانية على اتصال وثيق في جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك".وجاءت تصريحات الحكومة الأيرلندية ردًا على تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية اليوم كشف عن أن بريطانيا تخطط لتقديم 3،7 مليون جرعة لقاح لأيرلندا، في خطوة تهدف في جانب منها إلى المساعدة في رفع قيود الإغلاق في أيرلندا الشمالية، لكن من شأنها أن تزيد التوترات مع الاتحاد الأوروبي لأنها قد تزعزع وحدة الاتحاد وسط خلاف مع بريطانيا بشأن إمدادات اللقاحات.