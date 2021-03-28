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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق التطعيم بالجرعة الثانية ضمن حملة شلل الأطفال بالغربية

الأحد 28/مارس/2021 - 04:19 م
حملة شلل الأطفال
حملة شلل الأطفال بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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انطلقت، منذ صباح اليوم الاحد، أعمال الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال عن طريق التطعيم الفموي نمط 2 أحادي التكافؤ.

ويأتي ذلك في إطار الحملات القومية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مديرية الصحة قد أعدت خطة متكاملة من أجل الوصول إلى جميع الأطفال بشتي قري ونجوع المحافظة، وذلك بالدفع بـ1442 فريقا ثابتا ومتحركا طوال أيام الحملة، والتي تستمر من 28 مارس حتي 31 مارس مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين الذين يبلغ عددهم 719947، ونجاحها في تحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض، مشددًا على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه الفرق المشاركة بالحملة.

وأكد على أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانًا ضمن الحملة القومية التي تنفذها وزارة الصحة بجميع المحافظات، وأيضًا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم، وذلك بمشاركة مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى المرور على المنازل ومن شقة إلي شقة، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، فضلًا عن فرق أخرى ثابتة بالوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة لتطعيم الأطفال المترددين على المنشآت الصحية بالقرى والنجوع وبمواقع التجمعات مثل: "محطات السكك الحديدية- محطات الأتوبيس- الأسواق والمواقف"، وبسيارات تجوب جميع أنحاء المحافظة.

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