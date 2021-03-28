الرئيس الموريتانى يعزى السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تعازي موريتانيا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج.وذكرت الخارجية الموريتانية- في بيان رسمي اليوم الأحد- أن وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أجرى اتصالا هاتفيا بسامح شكري، وزير الخارجية المصري، قدم خلاله التعازي من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، باسمه الشخصي، وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللحكومة وللشعب المصري.وأضاف البيان أن الوزير الموريتاني أعرب عن صادق المواساة والتضامن مع جمهورية مصر الشقيقة في هذا المصاب، وخالص الدعاء والضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد ضحايا حادث سوهاج برحمته الواسعة وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.