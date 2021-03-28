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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإفريقي للتشييد»: 10 تحديات تواجه شركات المقاولات الصغيرة

الأحد 28/مارس/2021 - 09:35 م
المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز
علا العلاف
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قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، الرئيس الفخري للاتحاد المقاولين العرب: إن هناك 10 تحديات تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة منها ضعف رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها المواطنون ما يعرضها للاختفاء سريعًا.

أضاف «عبدالعزيز» لـ«الدستور»، أن ثاني المعوقات التى تواجه شركات المقاولات الصغيرة افتقارها إلى ثقافة إعداد التقارير المالية، نتيجة الهياكل التنظيمية الضعيفة وغياب التوعية المالية، وضعف القدرات الفنية والإدارية، وعدم القدرة على إعداد دراسات جدوى، وخطط عمل واضحة على المستوى الذي تطلبه الجهات المقرضة.

وتابع رئيس الاتحاد الإفريقي أن افتقاد عنصر الثقة في القدرات والمهارات الشخصية في القائمين على هذه الشركات ومحدودية الخبرات نتيجة الطابع المؤقت للشركات الصغيرة والمتوسطة ما يصعب الحصول على البيانات طويلة الأجل.

واستعرض الرئيس الفخري لاتحاد المقاولين افتقاد تلك الشركات للعقود العامة والعقود ذات المبالغ الكبيرة التي تمنحها استقرار ورؤية مستقبلية وتوقعات بعيدة المدى، وكذلك تفتقد للعلاقات مع الشركات الكبيرة والشركات الأجنبية التي تقدم الدعم من خلال شبكتها من المعارف.

وواصل «عبدالعزيز» أن وجود عدد من هذه الشركات خارج المنظومة الرسمية يضاعف من حجم التحديات التي تحول دون نفاذها إلى التمويل في ظل عدم توفر تاريخ ائتماني أو مالي موثق، إضافة إلى ضعف قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تدبير نسبة موارد ذاتية مقبولة لدى مؤسسات التمويل.

نوه رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء إلى أن الشركات المقاولات الصغيرة تعاني من ضعف القدرة على بناء هياكل الإدارة الداخلية؛ ما يعيق الوصول إلى متطلبات جهات التمويل أو الوصول إلى هذه الجهات من حيث الأساس وبالتالي عدم نمو رأس المال، ولا تمتلك بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة معلومات كافية عن المؤسسات التمويلية ومصادر وطرق التمويل غير البنكية.

أشار إلى أن موظفي القروض بالبنوك عادة ليست لديهم الخبرة التي تؤهلهم لتقييم مقترحات الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الائتمان، إضافة إلى عدم نشر الوعي الكافي بكيفية استخدام أدوات الضمانات المتاحة لتخفيف مخاطر التمويل.

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