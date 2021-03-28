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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان وإندونيسيا: سنعارض بشدة أي تصعيد من الصين في المياه الإقليمية

الأحد 28/مارس/2021 - 04:20 م
جريدة الدستور
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اتفق وزيرا دفاع اليابان نوبو كيشي وإندونيسيا برابوو سوبيانتو، على إرسال رسائل إلى بقية دول العالم تفيد بأن البلدين سيعارضان بشدة أي إجراء من جانب الصين يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في المياه الإقليمية.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، عن وزير دفاع اليابان إشارته- عقب مباحثات مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد- إلى أنهما سيحثان الصين على الامتناع عن محاولة تغيير الوضع الراهن من جانب واحد في بحري الصين الجنوبي والشرقي، معربا عن قلقه بشأن إصدار الصين قانونا يسمح لخفر سواحلها بإطلاق النار على السفن التي تدخل ما تعتبره مياهها الإقليمية، على حد قوله.

وأوضح أنه اتفق مع وزير دفاع إندونيسيا على تعزيز التعاون الدفاعي وإجراء مناورات مشتركة لقوات البلدين في بحر الصين الجنوبي.

وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في ميانمار، قال وزير دفاع اليابان: "اتفقنا على العمل معا بشكل وثيق من أجل استعادة الحكومة الديمقراطية في ميانمار في أسرع وقت ممكن".

ومن المقرر أن يجري وزراء الخارجية والدفاع في اليابان وإندونيسيا محادثات، بعد غد الثلاثاء، في طوكيو، وستكون بصيغة (2+2)، وهي الثانية من نوعها بين البلدين منذ ديسمبر 2015.

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