ضبط 5 آلاف كيس «مقرمشات» منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين، عن ضبط مخزن سلع غذائية منتهية الصلاحية بكميه قدرها 5000 عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بدائرة مركز شرطة أبوحمص.وجرى التحفظ عل المضبوطات وتحرر محضر جنح أمن دولة، وتم قيد المحضر بشرطة أبو حمص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.