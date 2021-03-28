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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: استمرار هجمات الحوثى يؤكد الحاجة لتحرك دولى حاسم

الأحد 28/مارس/2021 - 04:23 م
مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
نيفين أشرف
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أعربت وزارة الخارجیة الكويتية، الیوم الأحد، عن إدانة واستنكار دولة الكویت وبأشد العبارات، لإطلاق میلیشیا الحوثي طائرة مسیرة مفخخة باتجاه المناطق المدنیة والمدنیین في مدینة خمیس مشیط بالمملكة العربیة السعودیة.

وأوضحت الوزارة، في بیان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابیة وزیادة وتیرتها یؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي حاسم لردعها ووضع حد لها نظرًا لما تشكله من تهدید لأمن المملكة العربیة السعودیة واستقرار المنطقة وتقویض الجهود الدولیة الرامیة إلى إنهاء الصراع الدائر في الیمن وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیها بما یحفظ للبلد الشقیق أمنة واستقراره ویحقن دماء شعبها لاسیما في إطار المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربیة السعودیة الشقیقة لإنهاء الصراع في الیمن والتي حظیت بتأیید دولي واسع.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكویت التام إلى جانب المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وتأییدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسیادتها.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.

واستنكر التحالف العربي، استمرار محاولات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من تلك الاعتداءات الإرهابية.

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