تصادم مروّع لسيارة تسير عكس الاتجاه على طريق «السويس- السخنة» (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاصطدام سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بأخرى نقل على طريق "السويس - العين السخنة".ورصد أحد المواطنين المشهد من داخل سيارته لسيارة تسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية متجاوزة السيارات النقل والملاكي التي تقابلها حتى اصطدمت بقوة بإحدى سيارات النقل، ما أدى إلى انفجار السيارة واشتعال النيران فيها على الفور.