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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اللقاح الروسى يحتاج عامًا لدخول أوروبا

الأحد 28/مارس/2021 - 04:38 م
اللقاح الروسي
اللقاح الروسي
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قال المفوض الأوروبي لشئون السوق الداخلية، تيري بريتون، إن ترتيب عملية إنتاج "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي بعد الموافقة سيستغرق حوالي عام.

وأضاف بريتون - الذي يشرف على سياسة التطعيم في المفوضية الأوروبية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، أن اللقاح الروسي لن يتمكن لذلك من التأثير على الوضع مع الوباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلًا: "أكن الاحترام الكبير للعلماء الروس، وبالتالي ليس لدي أي سبب للشك في لقاحهم.. لكن مهمتي كمفوض أوروبي، هي ضمان وجود جرعات كافية من اللقاح.. ولا يمكننا التدخل وإعاقة عملية الإنتاج في مصانعنا، والتي تركز على إنتاج لقاحات قليلة التكلفة في الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن إطلاق إنتاج اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي قد يستغرق وقتًا طويلًا، منوهًا بأنه إذا تم اختبار لقاح في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وتم العثور على طريقة لإنتاجه في أوروبا، فسيستغرق الأمر ما لا يقل عن 10- 14 شهرًا قبل إنتاج الدفعة الأولى من الجرعات.

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