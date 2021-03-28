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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكيانات المصرية» يناشد المغتربين المشاركة في «أنا مصري»

الأحد 28/مارس/2021 - 03:38 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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دعا اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، الأحد، المصريين بالخارج إلى المشاركة في مسابقة أنا مصري التي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة التي تم تخصيصها للأغنية الوطنية للشباب.

أضاف الاتحاد، في بيان اليوم، أن الوزارة تواصلت مع الكيانات المصرية بالخارج؛ الترويج للمسابقة ونشرها بين قطاع كبير من الجاليات المصرية، وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على دعم الفعاليات التي من شأنها تنمية الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج تجاه وطنهم الأم وتعزيز الهوية الثقافية المصرية لديهم.

أوضح الاتحاد أن التقديم سيكون متاحًا للمصريين بالخارج من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه المسابقة من أفضل المسابقات عالميًا.

جاءت شروط التقدم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب التي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 وينتهي في 1 أغسطس 2021، وفقا للشروط التالية:
- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.
- يتم التقدم للمشاركة في المسابقة بعمل غنائي وطني متكامل (غناء، ألحان، أشعار، توزيع).
- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.
- ألا يكون العمل المتسابق قد فاز في مسابقة أخرى.
- ترسل الأعمال المقدمة على البريد الإلكتروني [email protected]
بصيغة MP3.
- يتم تعبئة الاستمارة المرفقة وإرسالها عبر البريد الالكتروني.
- يتولى تحكيم المسابقة كوكبة من نجوم الموسيقى والشعر والغناء.

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