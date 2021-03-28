«الكيانات المصرية» يناشد المغتربين المشاركة في «أنا مصري»
الأحد 28/مارس/2021 - 03:38 م
وفاء عليطباعة
دعا اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، الأحد، المصريين بالخارج إلى المشاركة في مسابقة أنا مصري التي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة التي تم تخصيصها للأغنية الوطنية للشباب.
أضاف الاتحاد، في بيان اليوم، أن الوزارة تواصلت مع الكيانات المصرية بالخارج؛ الترويج للمسابقة ونشرها بين قطاع كبير من الجاليات المصرية، وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على دعم الفعاليات التي من شأنها تنمية الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج تجاه وطنهم الأم وتعزيز الهوية الثقافية المصرية لديهم.
أوضح الاتحاد أن التقديم سيكون متاحًا للمصريين بالخارج من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه المسابقة من أفضل المسابقات عالميًا.
جاءت شروط التقدم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب التي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 وينتهي في 1 أغسطس 2021، وفقا للشروط التالية:
- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.
- يتم التقدم للمشاركة في المسابقة بعمل غنائي وطني متكامل (غناء، ألحان، أشعار، توزيع).
- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.
- ألا يكون العمل المتسابق قد فاز في مسابقة أخرى.
- ترسل الأعمال المقدمة على البريد الإلكتروني [email protected]
بصيغة MP3.
- يتم تعبئة الاستمارة المرفقة وإرسالها عبر البريد الالكتروني.
- يتولى تحكيم المسابقة كوكبة من نجوم الموسيقى والشعر والغناء.
أضاف الاتحاد، في بيان اليوم، أن الوزارة تواصلت مع الكيانات المصرية بالخارج؛ الترويج للمسابقة ونشرها بين قطاع كبير من الجاليات المصرية، وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على دعم الفعاليات التي من شأنها تنمية الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج تجاه وطنهم الأم وتعزيز الهوية الثقافية المصرية لديهم.
أوضح الاتحاد أن التقديم سيكون متاحًا للمصريين بالخارج من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه المسابقة من أفضل المسابقات عالميًا.
جاءت شروط التقدم لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب التي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 وينتهي في 1 أغسطس 2021، وفقا للشروط التالية:
- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.
- يتم التقدم للمشاركة في المسابقة بعمل غنائي وطني متكامل (غناء، ألحان، أشعار، توزيع).
- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.
- ألا يكون العمل المتسابق قد فاز في مسابقة أخرى.
- ترسل الأعمال المقدمة على البريد الإلكتروني [email protected]
بصيغة MP3.
- يتم تعبئة الاستمارة المرفقة وإرسالها عبر البريد الالكتروني.
- يتولى تحكيم المسابقة كوكبة من نجوم الموسيقى والشعر والغناء.