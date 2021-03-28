غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية خلال حملة مكبرة بأبوالمطامير

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفض التجمعات وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وفى ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير برئاسة اللواء وائل زغلول محمد بالتنسيق مع إدارة أبوالمطامير التعليمية بشن حملة مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بأبوالمطامير، حيث تم غلق وتشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية بالمدينة وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي تنص علي تجنب أماكن التجمعات تفاديًا لنقل العدوى.وأكد رئيس مجلس ومدينة أبو المطامير استمرار عمل اللجان المشكلة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.