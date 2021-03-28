رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في صباح غد الاثنين في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.وجاء رفع الجلسة بعد موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والأمن الغذائي والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.