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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة دمياط تنظم المؤتمر العلمى الثالث

الأحد 28/مارس/2021 - 04:30 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
حسام فهمي
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تعقد جامعة دمياط المؤتمر العلمي الثالث علماء المستقبل "4" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وهو لقاء علمي ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة دمياط لمدة يومين في الفترة من 30 3 2021 حتى 31 3 2021.

وخلال المؤتمر يقدم الطلاب أبحاثًا علمية من إنتاجهم تحت إشراف متخصصين من السادة أعضاء هيئة التدريس وفقًا للتخصصات المعلنة لعرضها في المؤتمر.

كما ستتم إقامة معرض فني على هامش المؤتمر لأعمال الطلاب الفنية، وسوف تقدم جوائز للبحوث والأعمال الفنية المتميزة.

ويهدف المؤتمر إلى إعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع مما يؤهل الطلاب للمشاركة في مجال البحث والنشر العلمي، ويعزز قدراتهم على العمل الجماعي والقيادي والتنافسي، وكذلك تشجيع ورعاية الطلاب ذوي الكفاءات العلمية والبحثية، وبناء جسور التواصل العلمي بينهم، كما يسهم المؤتمر في إثراء مجال البحث العلمي في الجامعات وانعكاسه على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي ومواكبة التقدم في مجالات التقنيات الرقمية والعمل على تفعيلھا في تنمية مهارات البحث العلمي والاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة في التواصل عن بعد في تقديم الأبحاث وعرضها.

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