أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن المنتظرة لعبور القناة حتى الآن بلغ 369 سفينة ويقدم لها كافة الخدمات اللوجستية، خلال انتظارها، مشيرًا إلى أن قناة السويس تدرس منح حوافز للسفن العالقة، مؤكدًا أن عدد خسائر القناة يتراوح ما بين 13 و 14 مليون دولار يوميًا.وأشار ربيع، في بيان صحفي، إلى أن العمل على تعويم السفينة الجانحة فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس، والواقعة فى المجرى الملاحى للقناة بالجهة المقابلة لحى الجناين في محافظة السويس، مستمر على مدار 24 ساعة، من خلال القيام بأعمال التكريك نهارًا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر.