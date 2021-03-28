5271 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 5271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 832 ألفا و428 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 4820 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 745 ألفا و935 حالة، بنسبة شفاء 89.6%، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بإجمالي 14 ألفا و212 حالة وفاة.