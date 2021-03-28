نجاح طالبتين في نشر مقال مرجعي حول كورونا في مجلة دولية

أعلن ‏الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن نجاح الطالبتين إيمان عثمان الجوهري، وخلود خالد أبوعنبر بشعبة البايو تكنولوجي بمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم بالجامعة، فى نشر مقال مرجعى حول: معدلات الإصابة وانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، بالمجلة الدولية للسرطان والبحوث الطبية الحيوية.وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المشاركة الدولية تعد سابقة جديدة ولأول مرة من نوعها، فى إطار حرص الجامعة على تحفيز طلاب مرحلة البكالوريوس علي خطوات وأساليب البحث العلمي.وقال الدكتور مصطفى الشيخ، ‏أستاذ علم النبات المتفرغ ونائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، إن هذا المقال المرجعي شارك فيه أساتذة من كليات العلوم بجامعة طنطا وجامعة أسوان وجامعة الجلالة وجامعة تسكوبا في اليابان، حيث كان على رأس الفريق من جامعة طنطا الدكتور مصطفى الشيخ، والدكتور صبرى النجار بقسم علم الحيوان.وأوضح أن البحث تناول معدلات الإصابة وانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" في الدول العربية خلال الموجة الأولى ابتداءً من فبراير حتى أكتوبر 2020، حيث خلصت النتائج إلى أن هناك علاقة وطيدة بين معدل حالات الإصابة المؤكدة وحالات الوفاة بفيروس "كوفيد-19" في جميع الدول العربية، حيث أظهرت العراق والمغرب والمملكة العربية السعودية أعلى معدل للإصابة والوفاة، حيث سجلوا أكثر من 100000 حالة بين جميع الدول العربية.وفي المقابل سجلت جزر القُمر وجيبوتي والصومال أدنى معدل إصابة ووفاة، حيث سجلوا أقل من 100000 حالة بين جميع الدول العربية دون وضع بروتوكولات علاجية فعالة لعلاج هذا الفيروس. وقد وُجد أيضًا أنه لا يوجد دليل واضح للقول بأن الحشرات لها دور في انتقال SARS-COV-2.