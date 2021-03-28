المطران شيحان يشارك بتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة

المطران شيحان يشارك بتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة
الأحد 28/مارس/2021 - 04:56 م
جرجس صفوتطباعة
شارك المطران جورج شيحان، رئس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أمس السبت، باحتفالية عيد الأم، والتي نظمتها "جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الإجتماعي للمعاقين" ببرج العرب في الإسكندرية، حيث استقبلته النائب ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية.
وحضر الاحتفالية كل من: المهندس مجدي الوليلي، والدكتورة سارة النحاس، والدكتورة سوسن حافظ، أعضاء مجلس النواب، واللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، الأب فريد مرهج، راعي كنيسة سانت تريزيا المارونية بالإسكندرية، والدكتورة هدية السعيد رئيس مجلس إدارة جمعية زهور الحياة.
ونشر المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، اليوم الأحد، بأن المطران قد تفقد المطران خلال جولته، المشروعات والأنشطة التي تقيمها الجمعية، كما شهد العروض الفنية التي قدمها أبناء المؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من فقرات فنية وعرض التنورة.
واختتم المطران الاحتفالية بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية في تكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلقاء كلمة أشاد فيها بجهود المؤسسة، ودورها الفعال لخدمة أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحضر الاحتفالية كل من: المهندس مجدي الوليلي، والدكتورة سارة النحاس، والدكتورة سوسن حافظ، أعضاء مجلس النواب، واللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، الأب فريد مرهج، راعي كنيسة سانت تريزيا المارونية بالإسكندرية، والدكتورة هدية السعيد رئيس مجلس إدارة جمعية زهور الحياة.
ونشر المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، اليوم الأحد، بأن المطران قد تفقد المطران خلال جولته، المشروعات والأنشطة التي تقيمها الجمعية، كما شهد العروض الفنية التي قدمها أبناء المؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من فقرات فنية وعرض التنورة.
واختتم المطران الاحتفالية بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية في تكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلقاء كلمة أشاد فيها بجهود المؤسسة، ودورها الفعال لخدمة أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.