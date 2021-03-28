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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المطران شيحان يشارك بتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 28/مارس/2021 - 04:56 م
المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
جرجس صفوت
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شارك المطران جورج شيحان، رئس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أمس السبت، باحتفالية عيد الأم، والتي نظمتها "جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الإجتماعي للمعاقين" ببرج العرب في الإسكندرية، حيث استقبلته النائب ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية.

وحضر الاحتفالية كل من: المهندس مجدي الوليلي، والدكتورة سارة النحاس، والدكتورة سوسن حافظ، أعضاء مجلس النواب، واللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، الأب فريد مرهج، راعي كنيسة سانت تريزيا المارونية بالإسكندرية، والدكتورة هدية السعيد رئيس مجلس إدارة جمعية زهور الحياة.

ونشر المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، اليوم الأحد، بأن المطران قد تفقد المطران خلال جولته، المشروعات والأنشطة التي تقيمها الجمعية، كما شهد العروض الفنية التي قدمها أبناء المؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من فقرات فنية وعرض التنورة.

واختتم المطران الاحتفالية بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية في تكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلقاء كلمة أشاد فيها بجهود المؤسسة، ودورها الفعال لخدمة أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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