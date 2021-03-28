الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس أسطفانس هردنغ رئيس الدير

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس أسطفانس هردنغ رئيس الدير.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد القديس اسطفانس عام 1059م لعائلة سكسونية نبيلة تدعى ها دينغ في قرية ميريوت بالقرب من شيربورن بجنوب إنجلترا، فكانوا يفلحون أراضي الدير ويعتاشون بأثمارها. وذات يوم لم يجدوا أي قطعة خبز عندهم، فدعاهم رئيس الدير روبرتس وأرسلهم إلى مدينة كانت قريبة ليشتروا طعامًا بلا فضة، فانطلقوا واثقين بالرحمة الإلهية.وأضاف: "ظهرت مريم العذراء لبريكس وأمرته أن يخلع ثوب القديس مبارك السود ويلبس ثوب أبيض عربونًا على حمايتها لذلك الدير. فلذلك أصبح رهبان دير سيتو أبناء خصوصيين لمريم العذراء واتخذوها شفيعة لرهبنتهم. فانتخب أسطفانس رئيسًا عامًا. وكان الفقر والعمل يضنيان أولئك الرهبان جدًا، ولم يكن يأتيهم أحد ليترهب معهم لصعوبة قوانينهم. وكان أسطفانس حزينًا من جرى ذلك. وثم سمع صوتًا يقول له بأن سيرتكم طيبة في عيني الرب، ففرح أسطفانس بهذا الصوت. ورحل بين أيادي أولاده، وكان ذلك اليوم في الثامن والعشرين من مارس عام 1134م".