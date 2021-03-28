البحرين تشيد بجهود مصر لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

أشاد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالجهود الحثيثة المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية في التعامل مع سفينة الشحن الجانحة في قناة السويس، معربًا عن ثقة مملكة البحرين في قدرة مصر على إنهاء هذه الأزمة الطارئة بما تملكه من خبرات فنية متميزة وإمكانات كبيرة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية البحريني، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية سامح شكري، مؤكدًا وقوف مملكة البحرين بكل إمكانياتها مع مصر واستعدادها التام للمساهمة في جهود إنهاء هذه الأزمة، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية عبر موقعها الرسمي.وأعرب وزير الخارجية البحريني خلال الاتصال، عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، منوهًا باستمرار التشاور المتبادل تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.