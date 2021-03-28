المدبر البطريركي للكلدان بمصر يترأس تجديد الوعد لفرق جنود مريم

جددت فرق جنود مريم في مجلس سيدة الرسل الوعد، بتكريس الذات للأم العذراء، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر.وألقى الكلمة الروحية صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، وذلك بكاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.وكرم نيافة المطران الآباء المرشدين للفرق، أعضاء المجلس السابقين، كما تم توزيع الهدايا التذكارية للمؤمنين، هذا واختتمت الاحتفالية بالدورة والبركة الرسولية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.