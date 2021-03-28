«توفيق» تكشف إجراءات التعامل مع مصابي كورونا خلال التطعيم ضد شلل الأطفال ببورسعيد

كشفت نهلة محمد توفيق مسئول الفرز بمركز طبي الجوهرة، عن الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا، أثناء إجراءات الجرعة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة بورسعيد.وأكدت أن المواطن والطفل يخضعان لقياس درجة حرارة الجسم مع دخول المركز، ويتم الكشف الطبي المبدئي عليهم للتأكد من عدم وجود أعراض مثل "القيئ، والإسهال، تكسير العظام"، قبل الدخول إلي غرفة التطعيم.وأشارت، إلي أنه في حالة ظهور أي أعراض، يتم حجز المريض بغرفة العزل، ويتم تكليف طبيب للكشف علي المريض وتقديم الرعاية الأولية، وفي حالة التأكد من الاشتباه في كورونا، يتم تحويل المريض على أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية للتعامل مع حالته.وأكدت مسئول الفرز، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة في اليوم الأول لتلقي الجرعة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال، مؤكدة على تكثيف الإجراءات لتحقيق نسبة أمان 100 بالمائة للمواطنين.من جانبها، قالت الدكتورة مني الخضري مدير مركز الجوهرة الطبي، أن المركز يستهدف 4652 طفلًا من أبناء محافظة بورسعيد، من عمر يوم إلى 5 سنوات، في الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.وأكدت "مني الخضري" علي توافر الجرعات الكافية من التطعيم، وأكدت كذلك أن الفرق الطبية تراعي البروتوكول المعمول به لتطعيم الأطفال بشكل أمن.وأكدت أن اليوم الأول من التطعيم شهد أقبالًا متوسطًا من المواطنين، مؤكدة أن مكان التطعيم بمدخل باب المركز لضمان عدم اختلاط الراغبين في التطعيم بالمنتفعين، لمنع انتقال العدوي.وفي ذات السياق، أوضح "أبو هاشم" أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 110 ألف طفل بمختلف مناطق المحافظة، وتتم بواسطة 350 فريقا طبيا على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت، لافتا أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة.وأكد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية، بمديرية الشئون الصحية، برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فورى.جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان تستمر فى تنفيذ حملات قومية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض منذ عام 2006.