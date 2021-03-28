إقامة اليوم الثالث من الرياضة الروحية بكنيسة القيامة في المنيا الجديدة

أقيم اليوم الثالث للرياضة الروحية، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.وبدأ اليوم بصلاة العشية للأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك تحت رعاية وحضور الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك ألقى الكلمة الروحية بعنوان "الإيمان العامل بالمحبة"، بحضور الأب عمانوئيل وكيل المطرانية.