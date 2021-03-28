مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتضن معرضا لصور سمراء النيل مديحة يسري

احتضنت فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية معرضا للصور الفوتوغرافية لـ سمراء النيل الفنانة مديحة يسري.وافتتح المعرض الفنان محمد سلام بمصاحبة رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد وبمشاركة المخرج هشام فتحي وحشد من النقاد والصحفيين وضيوف المهرجان في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية.وأشار إلى أن فكرة تنظيم معرض الفوتوغرافية تعد جزءا هاما من برنامج المهرجان في دوراته السابقة.وحرصت الإدارة هذا العام على أن تطلق الدورة باسم الفنانة الكبيرة مديحة يسري وتضم مجموعة من أفلام أسماء المكرمين في الدورة العاشرة.وضم المعرض مجموعة متنوعة من أفيشات الأفلام للفنانين سمير صبري ومحي إسماعيل بالاضافة لصور فوتوغرافية من أرشيف أفلام سمراء النيل كخطيب ماما ونهاية قصة وأمير الانتقام.