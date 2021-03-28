حملة لملاحقة «التكاتك» المخالفة بالشرقية
الأحد 28/مارس/2021 - 03:26 م
سارة الوردانىطباعة
شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، حملة ميدانية لمتابعة التزام أصحاب التكاتك بخطوط السير، والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٦ تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٦ تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.