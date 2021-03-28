حملة لملاحقة «التكاتك» المخالفة بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، حملة ميدانية لمتابعة التزام أصحاب التكاتك بخطوط السير، والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص.وأسفرت الحملة عن ضبط ٦ تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.