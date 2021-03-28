محافظ مطروح يهنئ السيسي بمناسبة الاحتفال بالنصف من شعبان

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالنصف من شعبان.وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة النصف من شعبان سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي".وأضاف: "فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحن نحو التقدم والازدهار".وبعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية بهذه المناسبة الدينية الجليلة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر بالخير واليمن والبركات.