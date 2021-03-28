«هجرة شجرة» في ملتقى مبدعي ونقاد أدب الطفل الخميس

يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، في الثالثة عصر الخميس المقبل الملتقى الشهري السادس والثلاثون لمبدعي ونقاد أدب الطفل حول مسرحية "هجرة شجرة" للكاتب المسرحي أحمد زحام.ويناقش المسرحية جمال الفيشاوي الناقد المسرحي، محمد فؤاد المخرج المسرحي، رشا منير رسامة كاتبة الأطفال، د. فيفي عبده – أستاذ غير متفرغ بقسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل – أكاديمية الفنون، يدير اللقاء د. سلامة تعلب الناقد الأدبي.