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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل النائب البطريركي للكنيسة السريانية بمصر

الأحد 28/مارس/2021 - 03:22 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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استقبل البابا تواضروس الثاني صباح اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، المطران مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص للسريان الأرثوذكس والنائب البطريركي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر.

ونقل المطران، محبة قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية وتحياته لقداسة البابا تواضروس الثاني، ودار الحوار أثناء اللقاء حول موضوع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تتم مناقشته حاليًا.

كما تم تحديد موعد للقاء أصحاب القداسة الآباء البطاركة رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط. وطلب قداسة البابا من نيافة المطران مار تيموثاوس نقل محبته وتحياته لقداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني.

رافق النائب البطريركي في الزيارة، جناب الربان فيلبس هيثم كاهن الكنيسة السريانية بمصر والدكتور جميل ملوح عضو الكنيسة والأستاذ سيفين ملاك محامي الكنيسة السريانية.

وحضرها أيضًا الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي سكرتير قداسة البابا وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

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