يوم تكويني لشباب إعدادي وثانوي الكاثوليكي في بني سويف

نظّم الأب باخوميوس سمير يوم تكوين لشباب إعدادي وثانوي لكنيسة القديس أنطونيوس الكبير، بعزبة الصعايدة، في مركز أهناسيا، بمحافظة بني سويف.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اليوم جاء تحت رعاية وحضور حضرة صاحب النّيافة الأنبا توماس.وقال الواعظ الكاثوليكي عماد عزت ان الايام التكوينية في الكنيسة الكاثوليكية هي ايام تنمية روحية للشباب والنشئ القبطي، تهتم بتكوينهم الايماني.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.