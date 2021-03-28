مرفق الكهرباء: 3 خطوات لتوصيل التيار من المنتجين للمستهلك

استعرض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إجراءات كيفية توصيل الكهرباء من المنتجين إلى المستهلكين، وذلك خلال عدد من الخطوات الإجرائية التي تتم داخل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بقطاعات الشبكات.وتضمنت الإجراءات:1- كيفية توصيل الكهرباء من المنتجين إلى المستهلكين- إنتاج الكهرباء في محطات الإنتاج.- نقل الكهرباء من محطات الإنتاج عبر خطوط النقل.- توزيع الكهرباء إلي مختلف فئات المستهلكين عبر شبكات التوزيع.2- تنقسم عقود توريد الكهرباء للمستهلكين:- نموذجي عقدي توريد الكهرباء للوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية.- عقد توريد الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية.- عقد توريد الطاقة الكهربائية للمحلات التجارية.- نموذجي عقدي توريد الكهرباء للمنشآت غير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض1-عقد توريد كهرباء على الجهد المتوسط.2- عقد توريد كهرباء على الجهد المنخفض.