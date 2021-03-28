قناة أبو ظبي تعرض 3 مسلسلات مصرية في رمضان

استقرت شبكة قنوات أبو ظبي على عرض 3 مسلسلات مصرية ضخمة خلال الموسم الرمضاني 2021 بعد تعاقدها مع شركة «سينرجي».ومن المقرر أن تعرض «الاختيار 2» بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وعدد كبير من النجوم، ويحكي بطولات القوات والأجهزة الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية.وتعرض المسلسل المخابراتي الجديد «هجمة مرتدة» من بطولة النجم أحمد عز والنجمة عند صبري من ملفات المخابرات العامة المصرية، وكذلك مسلسل «النمر» بطولة النجم محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض وهنا الزاهد.