رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: إعطاء إجمالي 4.94 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 03:19 م
لقاح مضاد لكورونا
لقاح مضاد لكورونا
وكالات
طباعة
قامت السلطات الصحية في كندا بإعطاء 4.94 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19-" حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، نشرت اليوم الأحد.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بنحو 157 ألفا و704 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين 10 أشهر.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل حوالي 14 أسبوعا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس


الصور

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

image description

إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة» لـ143 فني سلامة

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع