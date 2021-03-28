كندا: إعطاء إجمالي 4.94 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

قامت السلطات الصحية في كندا بإعطاء 4.94 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19-" حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، نشرت اليوم الأحد.ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بنحو 157 ألفا و704 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين 10 أشهر.وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل حوالي 14 أسبوعا.