محكمة أردنية تمدد للموقوفين بقضية مستشفى السلط أسبوعًا

قررت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الأحد، تمديد توقيف المشتكى عليهم مدة أسبوع في قضية مستشفى السلط التي تسببت بوفاة 7 أشخاص إثر نفاذ الأكسيجين، رافضة بذلك طلبات إخلاء السبيل بالكفالة المقدمة إليها.جاذ ذلك بعدما أعلن النائب العام في العاصمة الأردنية حسن العبداللات، الأسبوع الماضي، استكمال التحقيق في قضية مستشفى السلط.وعقدت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الأحد، الجلسة العلنية الأولى للنظر في القضية، حيث تم إحضار جميع المشتكى عليهم من مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور المدعي العام والمشتكى عليهم ووكلائهم باستثناء اثنين منهم كان حضورهما من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع والربط الإلكتروني، وذلك لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.وجرى سؤال المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم وهو جرم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين (343) و(76) من قانون العقوبات مكرر سبع مرات، فأنكروا جميعاً ما أسند إليهم مؤكدين على أنهم غير مذنبين.ثم تقدم أحد وكلاء المشتكى عليهم بمذكرة خطية للاعتراض على إجراءات التحقيق التي جرت من قبل النيابة العامة، إثر ذلك استمهل المدعي العام للاطلاع على المذكرة المقدمة وتقديم الرد عليها.فقررت المحكمة بدورها، التأكيد على دعوة شهود النيابة العامة لسماع شهادتهم وإمهال المدعي العام لتقديم رده على المذكرة المقدمة بالجلسة، وبالوقت ذاته تحديد جميع جلسات المحاكمة اللاحقة بيومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع وهكذا حتى انتهاء جلسات التقاضي، وعليه تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى صباح يوم الأربعاء آخر يوم في مارس الجاري.