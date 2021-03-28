محمد دربالة ينضم لمسلسل «حرب أهلية»

أعلن الفنان محمد دربالة انضمامه لطاقم عمل مسلسل حرب أهلية، حيث نشر صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز.مسلسل حرب أهلية يمثل دراما الواقع، حيث يجسد صراع وتناحر قوي داخل عائلة واحدة وتجسد خلاله يسرا دور طبيبة تجميل تتعرض للعديد من المؤامرات.مسلسل "حرب أهلية" بطولة كل من: يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، رشدى الشامى، برلنتى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، ومقرر عرضه حصريا على قناة سي بي سي فى رمضان المقبل.