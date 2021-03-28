إجازات شهر أبريل 2021.. عيد تحرير طابا

إجازات شهر أبريل 2021 في مصر

الاجازات والعطلات الرسمية في عام 2021





الأدعية المستجابة| أدعية ليلة النصف من شعبان 2021 8 - رأس السنة الهجرية - يوافق يوم الإثنين 9 أغسطس 2021.



9 - عيد القوات المسلحة - يوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.



10 - المولد النبوي الشريف - والذي يوافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021. 8 - رأس السنة الهجرية - يوافق يوم الإثنين 9 أغسطس 2021.9 - عيد القوات المسلحة - يوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.10 - المولد النبوي الشريف - والذي يوافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.

نظرًا لحلول شهر أبريل 2021 القادم بعد إنتهاء شهر مارس، ترتفع عمليات البحث في الفترة الأخيرة وبكثرة على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المواطنين عن إجازات شهر أبريل 2021 في مصر.ولذلك نظرًا لعمليات البحث على محركات الانترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين والموظفين والعاملين، يكشف لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل اجازات شهر أبريل 2021 في مصر.وينتظر الجميع شهر أبريل 2021 حتى يستمتع باجازة " عيد تحرير سيناء " والتي توافق يوم 25 أبريل 2021 وتعتبر هي العطلة الرسمية خلال شهر أبريل، حيث تحتفل معظم الندوات الثقافية والوطنية بهذا اليوم العظيم وإذاعات الراديو بالأغاني الوطنية التحفيزية.وتقوم الحكومة المصرية بضم الأجازات الشهرية مع أيام الراحات الأسبوعية مثل يوم الجمعة والسبت حتى يتمكن المواطنين والموظفين والعاملين بقضاء عطلة جميلة ومميزة في العام الجديد 2021، وبهذا ستكون إجازة عيد تحرير سيناء سيتم ترحيلها إل يوم الخميس 29 أبريل 2021.1 - عيد العمال - يوافق يوم السبت 1 مايو 2021.2 - شم النسيم - يوافق يوم الإثنين 3 مايو 2021.3 - إجازة عيد الفطر المبارك وتتكون إجازته لمدة 3 أيام بداية من يوم الخميس 13 مايو 2021 حتى يوم 15 مايو 2021.4 - ثورة 30 يونيو - يوافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.5 - يوم وقفة عيد الأضحى المبارك - يوافق يوم الإثنين 19 يوليو 2021.6 - إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو حتى 23 يوليو 2021.7 - عيد الثورة - يوافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.