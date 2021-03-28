رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إجازات شهر أبريل 2021.. عيد تحرير طابا

الأحد 28/مارس/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
نظرًا لحلول شهر أبريل 2021 القادم بعد إنتهاء شهر مارس، ترتفع عمليات البحث في الفترة الأخيرة وبكثرة على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المواطنين عن إجازات شهر أبريل 2021 في مصر.

ولذلك نظرًا لعمليات البحث على محركات الانترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين والموظفين والعاملين، يكشف لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل اجازات شهر أبريل 2021 في مصر.

إجازات شهر أبريل 2021 في مصر

وينتظر الجميع شهر أبريل 2021 حتى يستمتع باجازة " عيد تحرير سيناء " والتي توافق يوم 25 أبريل 2021 وتعتبر هي العطلة الرسمية خلال شهر أبريل، حيث تحتفل معظم الندوات الثقافية والوطنية بهذا اليوم العظيم وإذاعات الراديو بالأغاني الوطنية التحفيزية.

وتقوم الحكومة المصرية بضم الأجازات الشهرية مع أيام الراحات الأسبوعية مثل يوم الجمعة والسبت حتى يتمكن المواطنين والموظفين والعاملين بقضاء عطلة جميلة ومميزة في العام الجديد 2021، وبهذا ستكون إجازة عيد تحرير سيناء سيتم ترحيلها إل يوم الخميس 29 أبريل 2021.

الاجازات والعطلات الرسمية في عام 2021

1 - عيد العمال - يوافق يوم السبت 1 مايو 2021.

2 - شم النسيم - يوافق يوم الإثنين 3 مايو 2021.

3 - إجازة عيد الفطر المبارك وتتكون إجازته لمدة 3 أيام بداية من يوم الخميس 13 مايو 2021 حتى يوم 15 مايو 2021.

4 - ثورة 30 يونيو - يوافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

5 - يوم وقفة عيد الأضحى المبارك - يوافق يوم الإثنين 19 يوليو 2021.

6 - إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو حتى 23 يوليو 2021.

7 - عيد الثورة - يوافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

الأدعية المستجابة| أدعية ليلة النصف من شعبان 2021

8 - رأس السنة الهجرية - يوافق يوم الإثنين 9 أغسطس 2021.

9 - عيد القوات المسلحة - يوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

10 - المولد النبوي الشريف - والذي يوافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أماكن تطعيم الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية


الصور

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

image description

إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

الأكثر قراءة

«الصحة»: استمرار التسجيل للحصول على لقاحات كورونا

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرضى أبوظبى والشارقة للطفل

يا عمّْيا عمّ

زهرة القرنفل

بوح