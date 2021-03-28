رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإندبندنت: مجموعات إغاثة تدعو بريطانيا إلى مشاركة اللقاحات مع الدول الأكثر فقرًا

الأحد 28/مارس/2021 - 03:34 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
دعت مجموعات إغاثة رائدة في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، بريطانيا إلى إنهاء صمتها بشأن مشاركة لقاحات فيروس كورونا المستجد مع الدول الأكثر فقرا في العالم، والشروع في ذلك على الفور.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أنه تمت دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي يواجه وابلا من الانتقادات اللاذعة لفشله في تحديد موعد إطلاق الجرعات، إلى إعلان خارطة طريق واضحة لتوزيعها مع توقع وجود فائض هائل من جرعات لقاحات كورونا في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن خطاب بعثت به مجموعات إغاثة رائدة في المملكة المتحدة، من بينها "ويلكم تراست، أنقذوا الأطفال"، إنه "يتعين استبعاد الاقتراحات الخاصة بتحصيل ثمن الجرعات من الدول النامية وعدم القيام بأي محاولة لحساب تكلفة أي تبرعات كجزء من تقلص ميزانية المساعدات الخارجية".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدعوات جاءت في أعقاب اتهامات بأن المملكة المتحدة ودولا غنية أخرى تحكم "قبضتها القوية" على الإمدادات من اللقاحات، موضحة أن إفريقيا تلقت 16 مليون جرعة فقط، بينما يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وهو نفس عدد المواطنين الذين تقوم الولايات المتحدة بتلقيحهم كل أسبوع.

وكانت فرنسا قد اتهمت بريطانيا بـ"الابتزاز" بشأن كيفية تعاملها مع صادرات لقاحات فيروس كورونا، وسط استمرار التوترات بشأن سلاسل التوريد.. ودعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات.

وكانت عمليات طرح اللقاحات قد بدأت ببطء في شتى أنحاء التكتل، وألقى الاتحاد الأوروبي باللوم على شركات الأدوية وعلى "أسترازينيكا" في المقام الأول لعدم تقديمها الجرعات التي تعهدت بها.. وفي المقابل، نفت "أسترازينيكا" أنها فشلت في احترام اتفاقها.

موضوعات متعلقة

شبيه محمد صلاح الجديد يتجول بشوارع الجيزة.. «ماذا حدث؟» (صور)

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

بـ25 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات والدفعة الأخيرة من العلاوات الخميس


الصور

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

image description

إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «نحو بيئة عمل آمنة» لـ143 فني سلامة

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

«رئاسة الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع