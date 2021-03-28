الإندبندنت: مجموعات إغاثة تدعو بريطانيا إلى مشاركة اللقاحات مع الدول الأكثر فقرًا

دعت مجموعات إغاثة رائدة في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، بريطانيا إلى إنهاء صمتها بشأن مشاركة لقاحات فيروس كورونا المستجد مع الدول الأكثر فقرا في العالم، والشروع في ذلك على الفور.وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أنه تمت دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي يواجه وابلا من الانتقادات اللاذعة لفشله في تحديد موعد إطلاق الجرعات، إلى إعلان خارطة طريق واضحة لتوزيعها مع توقع وجود فائض هائل من جرعات لقاحات كورونا في البلاد.ونقلت الصحيفة عن خطاب بعثت به مجموعات إغاثة رائدة في المملكة المتحدة، من بينها "ويلكم تراست، أنقذوا الأطفال"، إنه "يتعين استبعاد الاقتراحات الخاصة بتحصيل ثمن الجرعات من الدول النامية وعدم القيام بأي محاولة لحساب تكلفة أي تبرعات كجزء من تقلص ميزانية المساعدات الخارجية".ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدعوات جاءت في أعقاب اتهامات بأن المملكة المتحدة ودولا غنية أخرى تحكم "قبضتها القوية" على الإمدادات من اللقاحات، موضحة أن إفريقيا تلقت 16 مليون جرعة فقط، بينما يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وهو نفس عدد المواطنين الذين تقوم الولايات المتحدة بتلقيحهم كل أسبوع.وكانت فرنسا قد اتهمت بريطانيا بـ"الابتزاز" بشأن كيفية تعاملها مع صادرات لقاحات فيروس كورونا، وسط استمرار التوترات بشأن سلاسل التوريد.. ودعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق ضوابط أكثر صرامة على الصادرات.وكانت عمليات طرح اللقاحات قد بدأت ببطء في شتى أنحاء التكتل، وألقى الاتحاد الأوروبي باللوم على شركات الأدوية وعلى "أسترازينيكا" في المقام الأول لعدم تقديمها الجرعات التي تعهدت بها.. وفي المقابل، نفت "أسترازينيكا" أنها فشلت في احترام اتفاقها.