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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف التجارية»: 7 اتفاقيات لدعم ريادة الأعمال بـ«رالي مصر الخامس»

الأحد 28/مارس/2021 - 03:10 م
الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز
دعاء أبو العزم
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قال الدكتور علاء عز، رئيس «منظمات الأعمال اليورومتوسطية» وأمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه سيتم توقيع 7 اتفاقيات بالتعاون مع عدة جهات لتمويل ودعم مشاريع رواد الأعمال من الشباب بقيمة 100 ألف يورو للمشروع الواحد من شركاء النجاح والمنظمات والهيئات المانحة لتشجيع الشباب علي فكر ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بفاعليات رالي مصر الخامس لريادة الاعمال بشرم الشيخ بمشاركة ١٠ جامعات مصرية، تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس أكاديمية البحث العلمي، تزامنا مع الاحتفال بمرور ٧٦ عاما على تأسيس الجامعة العربية.

وكشف أن الحدث سيشهد الإعلان عن تدشين أكبر دائرة مستديرة تحتضن خبراء ريادة الأعمال وأفكار الشباب والتشجيع على إقامة مشاريع ناشئة والمساعدة علي تحويل الأفكار لمشروعات علي أرض الواقع، وإطلاق أكبر برنامج تدريبي لدعم أفضل الأفكار والمشروعات، بما يساهم في توفير فرص العمل بشكل أكبر.

وتقدم لمسابقة الرالي هذا العام ١٦٠٠ فكرة مشروع من كل المحافظات ومن خلال مشاركة عشر جامعات، وهي: القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، بني سويف، الأزهر، أسوان، المنصورة، السادات، حلوان، طنطا، بالإضافة للأكاديمية العربية بكل فروعها المنتشرة على مستوى المحافظات ليتم إعلان الفائزين في ختام فعاليات اليوم الأخير يوم ٢٩ مارس.

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