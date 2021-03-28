وفد من جامعة الأزهر يزور مصابي حادث قطاري سوهاج

زار وفد من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عددا من المصابين فى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، للاطمئنان على حالة المرضى وتقديم كل أوجه الدعم النفسي للمرضى.كما تم تقديم مساعدات للمصابين، بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بضرورة متابعة حالات المرضى وتقديم أنواع الدعم المادي والنفسي ونقل الحالات التي يلزم نقلها للعلاج فى مستشفيات جامعة الأزهر الجامعية بأسيوط أو القاهرة.وضم الوفد كلا من: الدكتور مصطفي شتات عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بالأزهر بأسيوط، والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية الطب بنات، والدكتور إبراهيم شعلان والدكتورة إيمان مخلوف والدكتور حسين بودي والدكتور أحمد يوسف مهدي والدكتور وليد صابر والدكتور الحسيني حماد.وكان فى استقبالهم الدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان، الذي قدم جزيل الشكر لجميع قيادات الأزهر جامعا وجامعة على حسن التعاون والدعم المقدم للمصابين.