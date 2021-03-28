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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاح «موديرنا» المضاد لكورونا يتوقع أن يصل إلى بريطانيا في أبريل

الأحد 28/مارس/2021 - 03:06 م
لقاح موديرنا
لقاح موديرنا
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قال وزير الدولة البريطاني أوليفر دودن إن لقاح شركة "موديرنا" الأمريكية المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى المملكة المتحدة الشهر المقبل، ليكون ثالث لقاح تستخدمه البلاد في حملة التطعيم.

وطلبت بريطانيا 17 مليون جرعة من اللقاح، والذي يعتمد على تقنية مماثلة لتلك المستخدمة في لقاح "فايزر"، بحسب ما ذكرته صحيفة (التليجراف) البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الثقافة، أوليفر دودن، في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، أن شهر أبريل هو الشهر الذي يتوقع فيه وصول لقاح موديرنا، مشيرا إلى أن برنامج التطعيم في بلاده ما يزال على المسار الصحيح".

وكانت صحيفة "ميل أون صنداي" كشفت عن أنه من المقرر وصول أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح "موديرنا" في الدفعة الأولى، ووفقا لمعدلات التطعيم الحالية في بريطانيا، يمكن استخدام هذه الكمية خلال أقل من يوم واحد.

وسيضاف اللقاح إلى لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" المستخدمين في برنامج التطعيم البريطاني، فيما يواصل البرنامج إعطاء جرعات ثانية لملايين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر، وأعداد متزايدة من الأشخاص الأقل سنا.

من جهته، قال البروفيسور أنتوني هارندن، نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين بالحكومة البريطانية، إن البيانات الخاصة بلقاح موديرنا واعدة للغاية.

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