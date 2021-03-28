رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توعية 18 ألف سيدة بخطورة الختان بكفر الشيخ

الأحد 28/مارس/2021 - 03:06 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
شهدت قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة طرق الأبواب لتوعية أهالي القرى والمحافظة بخطورة ختان الإناث تحت شعار "احميها من الختان"، أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في 27 محافظة وتنفذ من خلال فروع المجلس في الفترة من 28 مارس حتى 30 مارس 2021.

جاء ذلك بمشاركة 50 من الرائدات الريفيات، لتوعية الحملة إلى التوعية بأضرار ختان الإناث وآثاره السلبية على صحة القناة النفسية والجسدية.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها في اليوم الأحد، الموافق 28 مارس، وتضمنت العديد من الأنشطة، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.

وأضافت شاكر، أن الحملة استهدفت خلال اليوم الأول 5150 زيارة في قرى المراكز المختلفة مستهدفين خلالها 9977 سيدة 7682 رجل وعدد 10104 طفل، ونقلت عضوات الفرع والرائدات الريفيات رسائل تتضمن توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة، كما تم استقبال عدد من الشكاوى والاستفسارات.

موضوعات متعلقة

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

العقارات الآيلة للسقوط.. أرقام مفزعة وفساد يقضي على الأرواح

السيسى يؤكد لـ ماكرون تمسك مصر باتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال


الصور

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

image description

وفد جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: فوز حمد والصبحى بالميدالية الذهبية فى معرض جنيف

الأكثر قراءة

السيسي يوقع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

أسامة ربيع: 369 سفينة فى انتظار عبور قناة السويس

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ساحل العاج تعلن القضاء على داء النوم

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

سعيد المصري: «تراث الاستعلاء» يخوض عملية تطوير التراث الشعبي

«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرضى أبوظبى والشارقة للطفل

يا عمّْيا عمّ

زهرة القرنفل