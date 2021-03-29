سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 29-3-2021

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يبحث الكثير من رجال الأعمال والمواطنين المقيمين خارج البلاد وأيضا العرب والأجانب بجمهورية مصر العربية وكل من لهم تعامل بالدولار عن، ووفقًا لبيانات التداولات الصباحية فهناك استقرار في سعر الدولار اليوم الإثنين 29 - 3 - 2021، منذ الصباح أمام الجنيه المصري.استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى والذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا ضئيلا في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.بينما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.وقد ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib بمقدار 2 قروش ليسجل 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.وفيما يخص بنك التعمير والإسكان فقد بلغ سعر صرف الدولار 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع مقابل سعره امس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.انخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.79 للبيع مقابل سعره امس كان بـ 15.74 جنيه للشراء، و15.64 للبيع.ارتفع سعر الدولار لدى بنك كريدي أجريكول عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع مقابل سعره امس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه إلى مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، لدى البنك العربي الأفريقي الدولي.كشف بنك الإسكندرية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.