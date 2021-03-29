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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 29-3-2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:04 ص
الدولار
الدولار
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يبحث الكثير من رجال الأعمال والمواطنين المقيمين خارج البلاد وأيضا العرب والأجانب بجمهورية مصر العربية وكل من لهم تعامل بالدولار عن سعر الدولار اليوم في مصر، ووفقًا لبيانات التداولات الصباحية فهناك استقرار في سعر الدولار اليوم الإثنين 29 - 3 - 2021، منذ الصباح أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى والذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا ضئيلا في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بينما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

وقد ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib بمقدار 2 قروش ليسجل 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وفيما يخص بنك التعمير والإسكان فقد بلغ سعر صرف الدولار 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع مقابل سعره امس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

انخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.79 للبيع مقابل سعره امس كان بـ 15.74 جنيه للشراء، و15.64 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ارتفع سعر الدولار لدى بنك كريدي أجريكول عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع مقابل سعره امس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه إلى مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، لدى البنك العربي الأفريقي الدولي.
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كشف بنك الإسكندرية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

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