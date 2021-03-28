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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود حميدة يدلي بشهادة عن نادية الجندي في مهرجان الأقصر (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 03:00 م
محمود حميدة
محمود حميدة
حسين الجندي
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أكد الفنان محمود حميدة أن الفنانة نادية الجندي تعتبر من أهم نجمات جيلها، لأنها كانت حريصة دوما على متابعة أعمالها من كتابة السيناريو إلى رفع البوسترات بعد العرض.

وأكد خلال كلمته في ندوة الفنانة نادية الجندي بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته العاشرة؛ أنها دوما كانت تتابع كل من يعمل معاها، مؤكدا أنها حتى العمال كانوا على صلة بها وكانت تسأل عليه باستمرار.

وكرم المهرجان في افتتاحه بمعبد الكرنك النجمة نادية الجندي وعدد من الفنانين من بينهم الفنان محيي إسماعيل والفنان سمير صبري وآخرون، وهو من رئاسة السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان عزة الحسيني.

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