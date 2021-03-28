محمود حميدة يدلي بشهادة عن نادية الجندي في مهرجان الأقصر (فيديو)

أكد الفنان محمود حميدة أن الفنانة نادية الجندي تعتبر من أهم نجمات جيلها، لأنها كانت حريصة دوما على متابعة أعمالها من كتابة السيناريو إلى رفع البوسترات بعد العرض.وأكد خلال كلمته في ندوة الفنانة نادية الجندي بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته العاشرة؛ أنها دوما كانت تتابع كل من يعمل معاها، مؤكدا أنها حتى العمال كانوا على صلة بها وكانت تسأل عليه باستمرار.وكرم المهرجان في افتتاحه بمعبد الكرنك النجمة نادية الجندي وعدد من الفنانين من بينهم الفنان محيي إسماعيل والفنان سمير صبري وآخرون، وهو من رئاسة السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان عزة الحسيني.